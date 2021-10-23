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السبت، 23-10-2021 03:06 م

وزير سويدي يحذر من انهيار أفغانستان بوتيرة أسرع مما كان متوقعا

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الوكيل الاخباري- حذر وزير سويدي، اليوم السبت، من أن أفغانستان تتجه نحو الانهيار بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير التعاون التنموي الدولي السويدي، بيتر أريكسون، قوله إن أفغانستان تتجه نحو انهيار اقتصادي يهدد بدخول البلاد في أزمة سياسية جديدة.

يذكر أن حركة "طالبان" دخلت العاصمة الأفغانية في 15 أغسطس الماضي، وسرعان ما بسطت سيطرتها على كابول، التي كانت مركزا للقوات الغربية ومعظم المتعاونين معها.

وأتمت القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان، يوم 31 أغسطس، منهية أطول حرب خاضتها أمريكا بعد 20 عاما من غزوها أفغانستان للإطاحة بطالبان.

المصدر: روسيا اليوم

 

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