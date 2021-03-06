السبت 06-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ايعاز لوزير الصحة نذير عبيدات

الامن يكشف حقيقة فيديو المشاجرة الجماعية ودهس أحد الأشخاص - صورة

الكشف عن موعد إنهاء البنية التحتية للباص السريع

العثور على محفظة في الصويفية

قرار عاجل لوزير الصحة نذير عبيدات

التربية توضح بشأن امتحانات طلبة المدارس

إربد : 87 مليون دولار صادرات شهر شباط الماضي

طائرات مراقبة جوية في محميتي ضانا والموجب للحد من الاعتداءات

3 جرائم مروعة تشغل الرأي العام في المملكة

البلقاء التطبيقية : تغيير مسمى عمادة البحث العلمي

السبت، 06-03-2021 04:03 م

وزير لبناني في دمشق لبحث ملف النازحين

60435d474236042c56201604
من المصدر


الوكيل الإخباري - أكد المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية والسياحة اللبناني، رمزي المشرفية، أنه توجه إلى سوريا في زيارة يعقد خلالها سلسلة لقاءات على مدى يومين متتاليين، "لتناول موضوع النازحين".

اضافة اعلان
 

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأن الوزير المشرفية سيلتقي خلال زيارته لدمشق، وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، ووزير الداخلية، اللواء محمد خالد الرحمون، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، سلوى العبد الله، ووزير السياحة، محمد رامي مرتيني.


وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن المباحثات بين الجانبين اللبناني والسوري "ستتركز على ملف النازحين السوريين، وخطة العودة التي أعدتها وزارة الشؤون وأقرتها الحكومة اللبنانية في يوليو الماضي".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
6043610642360430a05b597e

مسلحون يستهدفون غرب حماة بالقذائف الصاروخية

60436c3442360469196d2d93

السيسي يعقد اجتماعات في الخرطوم

6043140f4236041eea354762 (1)

دعوى جديدة ضد ترامب

1-1317867

الصين تعلن رسمياً عن تفشي مرض جديد

بايدن

بايدن يعتقد أنه يجب إعادة النظر في تفويضات استخدام القوة العسكرية

2

تنفيذا لاتفاق السلام.. قوات حركة مسلحة تصل الخرطوم

أخبار متعلقة
603f83ae4c59b772f041d033

مصر تطالب بخروج الاحتلال التركي من سوريا

603b604c4236042bb87847c0

موسكو: مروحية روسية تنفذ هبوطا اضطراريا في سوريا

1

سوريا.. قتيلان و7 جرحى بتفجير سيارة مفخخة

n8caG

سوريا تكشف تفاصيل عملية تبادل أسرى مع الاحتلال

602974d5423604370e6df50a

العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الحدود العراقية السورية

1034151376_0_173_3072_1835_1000x541_80_0_0_9ce3a6351e82b9602a6678398c94b68f

سوريا.. انفجار قنبلة صوتية قرب الجولان