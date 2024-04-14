وسائل إعلام أمريكية: الهجمات الإيرانية على إسرائيل استمرت 5 ساعات

الوكيل الاخباري - أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" أن موجة الهجمات الإيرانية على إسرائيل تراجعت مشيرة إلى أنها استمرت حوالي خمس ساعات.

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نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن موجة الهجمات الإيرانية على إسرائيل بدأت في التراجع مشيرة إلى أنها استمرت حوالي 5 ساعات.

وقالت الصحيفة: "يبدو أن موجة الهجمات التي شنتها إيران باتجاه إسرائيل قد هدأت… وقد استمرت حوالي خمس ساعات".



بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته المسلحة في حالة تأهب قصوى.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني، ليل الأحد، عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد دفعة من عشرات المسيرات الانتحارية.

