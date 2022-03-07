وسائل إعلام أميركية: نتفليكس تعلق خدمتها في روسيا

الوكيل الإخباري - أفادت عدة وسائل إعلام أميركية، الأحد، أن منصة الفيديو على الإنترنت "نتفليكس"، علقت خدمتها في روسيا، احتجاجا على الحرب في أوكرانيا.



وكان عملاق الفيديو قد أوقف في وقت سابق من هذا الأسبوع عملياته لشراء الحقوق وإنتاجاته الخاصة في روسيا.

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وقال متحدث باسم المنصة لمجلة فارايتي الأميركية: "بالنظر إلى الظروف على الأرض، قررنا تعليق خدمتنا في روسيا".



ورغم تسجيلها 221,8 مليون مشترك في نهاية عام 2021، تعد نتفليكس لاعبا ثانويا في روسيا، حيث تضم أقل من مليون مشترك، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.



ولا تنشر المنصة أرقاما مفصلة حول نشاطها في السوق الروسية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

سكاي نيوز



