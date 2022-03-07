الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

الخارجية: تجميد خطة اجلاء الأردنيين من سومي الأوكرانية

هام للعاملات في القطاع الخاص بشأن الاستفادة من برنامج رعاية

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

وفيات الإثنين 7-3-2022

الضمان: توجه لتقديم خدمات تأمينية استباقية

الشوبكي: اسعار النفط تُحلق

قرابة 68 ألف إصابة كورونا نشطة في الأردن

الجيش الروسي يعلن عن تهدئة لخروج المدنيين من مدن أوكرانية

في اليوم الـ 12 من حرب أوكرانيا.. الأرقام تكشف حجم المأساة

انخفاض سعر البندورة والخيار اليوم في السوق المركزي

عاجل

الخارجية: تجميد خطة اجلاء الأردنيين من سومي الأوكرانية

الإثنين، 07-03-2022 06:38 ص

وسائل إعلام أميركية: نتفليكس تعلق خدمتها في روسيا

نين


الوكيل الإخباري - أفادت عدة وسائل إعلام أميركية، الأحد، أن منصة الفيديو على الإنترنت "نتفليكس"، علقت خدمتها في روسيا، احتجاجا على الحرب في أوكرانيا.

وكان عملاق الفيديو قد أوقف في وقت سابق من هذا الأسبوع عملياته لشراء الحقوق وإنتاجاته الخاصة في روسيا.

اضافة اعلان


وقال متحدث باسم المنصة لمجلة فارايتي الأميركية: "بالنظر إلى الظروف على الأرض، قررنا تعليق خدمتنا في روسيا".


ورغم تسجيلها 221,8 مليون مشترك في نهاية عام 2021، تعد نتفليكس لاعبا ثانويا في روسيا، حيث تضم أقل من مليون مشترك، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.


ولا تنشر المنصة أرقاما مفصلة حول نشاطها في السوق الروسية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

إقرأ ايضا
34-2

أوروبا تستبعد خيار الحظر الجوي في أوكرانيا

الصين علم

الصين تجلي معظم مواطنيها من أوكرانيا

رر

الجيش الروسي يعلن عن تهدئة لخروج المدنيين من مدن أوكرانية

ح2

دوي انفجار قوي في لوغانسك واشتعال النيران في مستودع نفط

ح

في اليوم الـ 12 من حرب أوكرانيا.. الأرقام تكشف حجم المأساة

كونغرس

الكونغرس الأمريكي يبحث حظر استيراد النفط من روسيا

أخبار متعلقة
620bbf00b1170

بوتين: روسيا لا تريد حربا "بالتأكيد"

1054265446_267_0_2315_2048_1920x0_80_0_0_d0525719e1a013b5b68c7001bf807b9f

أوكرانيا: جهودنا مع الحلفاء نجحت في تفادي تصعيد روسي

620ab4b107fa6

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

220221318477508585005

وزيرة الخارجية البريطانية: روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت

09704558-الناتو

روسيا : تخلي أوكرانيا عن الانضمام للناتو يدعم التفاوض على الضمانات الأمنية

اوكرانيا

بريطانيا تسعى لتوفير المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا