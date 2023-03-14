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الثلاثاء، 14-03-2023 12:24 م

وسائل إعلام سورية تكشف مطالب دمشق بشأن عقد اللقاء الرباعي في موسكو

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الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "الوطن" السورية عن مطالب تريد دمشق تحقيقها قبل الإعلان رسميا عن موعد اجتماع مرتقب حول سوريا يضم نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

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وبينما حافظت دمشق على صمتها الرسمي إزاء الإعلان عن موعد محدد لعقد الاجتماع الرباعي، كتبت "الوطن" أنها علمت أن "المداولات لا تزال قائمة ومستمرة وجدية للوصول إلى عقد الاجتماع الذي قد يتقرر موعده في أي لحظة في حال وصلت تلك المداولات إلى نتائج إيجابية".

وحسب الصحيفة، فإن هذا يعني حصول دمشق "على ما تريده من ضمانات من الجانب التركي بإعلان جدول انسحاب من الأراضي السورية ووقف الدعم المقدم للمجموعات الإرهابية".

وكانت وسائل إعلام تركية أعلنت الاثنين أن اللقاء الرباعي سيعقد في مويكو يومي 15 و16 من الشهر الجاري، بينما علق ميخائيل بوغدانوف على هذه التقارير اليوم الثلاثاء مكتفيا القول إن "الاستعدادات (للاجتماع) جارية".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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