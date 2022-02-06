الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 06-02-2022 03:05 م

وسائل اعلام مغربية تكشف سبب تأخر جنازة الطفل ريان

رررررررررررررررررررررررررررررررررررر


الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام مغربية، اليوم الأحد، أن تأخر الإعلان عن موعد تشييع جثمان الطفل المغربي ريان، يأتي لحين صدور تقرير الطب الشرعي  لمعرفة سبب وفاة الطفل وساعة الوفاة الأكيدة.

وكشفت جريدة "الوطن المغربية" أن الطفل ريان توفي يوم الجمعة تقريبا، ولكن كان هناك تكتم على الخبر وبقي في إطار البئر فقط ومن هم حوله.

وأوضحت الصحيفة، أن الأمل فُقد وتم التكتم على خبر الوفاة واستكملت أعمال الحفر والإنقاذ حتى أخرج ونقل بسيارة الإسعاف، ليعلن الديوان الملكي المغربي بشكل رسمي عن وفاته لاحقا.

وشكل خبر إعلان وفاة الطفل ريان صدمة كبيرة في الشارع المغربي والعربي، بعد عمليات الإنقاذ التي استمرت لمدة 5 ايام.

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