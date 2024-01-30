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الثلاثاء، 30-01-2024 12:06 م

وصول أول سفير للإمارات إلى سوريا منذ عام 2011

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الوكيل الإخباري- وصل إلى دمشق أمس الاثنين، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حسن أحمد الشحي، ليكون بذلك أول سفير لبلاده في سوريا منذ عام 2011.

وعلمت صحيفة "الوطن" السورية أن الشحي سيترأس البعثة الدبلوماسية الإماراتية بعد نحو 13 عاما من شغور هذا المنصب، حيث كان يتولاه منذ إعادة افتتاح السفارة في دمشق القائم بالأعمال المستشار عبد الحكيم النعيمي.

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وشغل الشحي منصب سفير الإمارات في العراق منذ عام 2015، وقبلها سفيرا لبلاده في السودان، وفي ديسمبر 2018 أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من قطع العلاقات بين البلدين.


وفي مارس الماضي قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، حيث أجرى ورئيسها محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات رسمية تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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