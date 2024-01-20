السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

رويترز: قادة بالحرس الثوري يوجهون هجمات الحوثيين على السفن

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

حركة الجهاد الإسلامي: الاحتلال يحاول تصدير إخفاقه العسكري عبر توسيع رقعة الحرب

الاحتلال يطلب من النازحين في غزة معلومات عن الرهائن

اعتقال 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

مستعمرون يعتدون على فلسطينيين شرق رام الله

صندوق النقد العربي: معدلات التضخم في الأردن معتدلة

10 شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

مالية النواب تنهي مناقشات موازنة 2024 الأسبوع الحالي

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويستولي على عدد من المركبات جنوب الخليل

السبت، 20-01-2024 02:19 م

تفاصيل اغتيال مسؤول فيلق القدس صادق أوميد زاده

main_image65abb2b318ebf


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل مسؤول استخبارات فيلق القدس في سوريا حاج صادق أوميد زاده ونائبه بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف حي المزة في العاصمة السورية دمشق.

اضافة اعلان


في حين أكدت وكالة مهر مقتل اثنين من كبار المستشارين الإيرانيين في القصف.

وتمكنت إسرائيل قبل 3 أسابيع من اغتيال أحد أهم القيادي في الحرس الثوري رضي موسوي أحد أهم قياديي المؤسسة العسكرية الإيرانية، وثاني أعلى رتبة عسكرية في الفيلق تُقتل خارج إيران، بعد قاسم سليماني، وجهت إسرائيل ضربة كبيرة لطهران باغتيال قائد استخبارات فيلق القدس في سوريا العميد حاج صادق أوميد زاده ونائبه غلام الحاج محرم.

وجاء الاستهداف خلال اجتماع لوحدة استخبارات الحرس الثوري بدمشق.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
500883

مشروع قانون روسي لمصادرة ممتلكات من ينشر «معلومات كاذبة» عن الجيش

20231218182839reup-2023-12-18t182705z_1823971987_rc25h4axjifg_rtrmadp_3_israel-palestinians-shipping-costs.h-730x438

رويترز: قادة بالحرس الثوري يوجهون هجمات الحوثيين على السفن

500859

الاتحاد الأوروبي يرفع وتيرة إنتاج الذخيرة تلبيةً لطلبات أوكرانيا

65aa5e364c59b7267e2934c4

روسيا تنتهي من اختبار طائرة جديدة لتدريب الطيارين الحربيين

500964

رئيس الكونغو الديمقراطية يؤدي اليمين لولاية ثانية

65ab66da4c59b77dbd529d89

مسؤول أمريكي: مقاتلاتنا استهدفت منصات صواريخ حوثية في اليمن أمس الجمعة

أخبار متعلقة
500811

رويترز : مقتل 4 من الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على دمشق

65a4ca0f4c59b743ca4b17f3

صحيفة: الجيش التركي لا يعتزم مغادرة مناطق شمال العراق وسوريا

65a240bb4236046077201f09

الدفاع التركية تؤكد شن عملية جوية فجرا شمال العراق وسوريا

659a90004c59b7071672fde2

تعرّض قاعدة تل بيدر الأمريكية شمال شرقي سوريا لهجوم بالمسيرات

20240103034002

أكثر من 100 قتيل في انفجارين قرب قبر سليماني جنوبي إيران

٨

سانا: إسرائيل تقصف مواقع بريف دمشق