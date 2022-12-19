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الإثنين، 19-12-2022 08:19 ص

وصول أول طائرة تحمل السياح الروس العالقين في الغردقة إلى موسكو

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الوكيل الاخباري - أفادت وكالة "نوفوستي" بوصول أول طائرة تحمل 350 شخصا من السياح الروس العالقين في منتجع الغردقة المصرية إلى موسكو.

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وأضافت الوكالة أن الرحلة نفذتها شركة "Red Wings" بدلا من شركة "iFly" التي لم تحصل على إذن بالطيران.


ونقلت عن الراكبة ناتاليا قولها: "لقد تعبنا من الراحة القسرية ونحن سعداء للغاية بالعودة إلى وطننا أخيرا".


وألغت شركة "iFly" ابتداء من الخميس الماضي كل رحلاتها إلى مصر. وأوضحت أن سبب ذلك يعود إلى القيود المفروضة على شركات الطيران الروسية للتحليق في المجال الجوي الأردني. وبدأت الشركة في العمل على البحث عن مسارات بديلة.


من جانبها أفادت هيئة الطيران الروسية، الخميس الماضي، بأنها تقوم بتنسيق المسار بعد أن أعلنت شركة "iFly" عن خططها للتحليق عبر الأجواء السورية. وفي اليوم التالي أشارت الهيئة إلى وجود قصور كبير في وثائق رحلة شركة "iFly". ولهذا السبب قررت الشركة إلغاء كل رحلاتها إلى مصر حتى 19 ديسمبر الجاري.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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