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الأربعاء، 15-02-2023 10:10 ص

وصول طائرات مساعدات سعودية وإماراتية وليبية وصينية إلى سوريا

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الوكيل الإخباري- وصلت صباح اليوم الأربعاء طائرات مساعدات من السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا والصين إلى سوريا.

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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوصول طائرة مساعدات سعودية ثانية إلى مطار حلب، محملة بمواد إغاثية وطبية وأجهزة تبريد وحليب أطفال.

وقالت إن طائرة مساعدات إماراتية جديدة وطائرة صينية وصلتا إلى مطار دمشق الدولي، محملة بالمساعدات الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وأضافت أن الطائرة الإماراتية هي الثالثة منذ صباح اليوم، وتحمل على متنها 87 طنا و500 كيلوغرام من المواد الغذائية والإغاثية لمساعدة المتضررين.

كما وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة ليبية محملة بدفعة مساعدات جديدة إلى المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سوريا في الـ 6 من فبراير الجاري.

 




 

 


 

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