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الإثنين، 07-03-2022 12:48 م

وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق محمد رفيق ترار

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الوكيل الإخباري-توفي الرئيس الباكستاني الأسبق، محمد رفيق ترار، اليوم الاثنين عن عمر ناهز 92 عاما، بحسب ما أعلنته أسرته.

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ونقلت شبكة جيو نيوز الباكستانية الاخبارية عن مصادر من أسرة الرئيس الراحل، إنه كان يعاني منذ فترة طويلة من مشاكل صحية، مضيفة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن موعد ومكان صلاة الجنازة في وقت لاحق اليوم.


وكان الرئيس الباكستاني الاسبق ولد في الثاني من تشرين الثاني عام 1929، وشغل منصب رئيس البلاد خلال الفترة من كانون الثاني من عام 1998 وحتى حزيران من عام 2001.

 

بترا

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