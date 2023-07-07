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الجمعة، 07-07-2023 09:19 ص

وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق أرنالدو فورلاني عن 97 عاماً

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الوكيل الإخباري - توفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق أرنالدو فورلاني في روما أمس الخميس عن 97 عاما، حسبما أفادت وكالتا أنباء آكي وأنسا.

وأعلن أليساندرو، نجل فورلاني، عن وفاة والده.

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وولد فورلاني، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي، عام 1925 في مدينة بيزارو الساحلية على البحر الأدرياتيكي. ودرس القانون وترقى في عدة مناصب في الحزب.


وتولى منصب أمين عام الحزب لفترة وشغل مناصب وزارية مختلفة، بما في ذلك وزير الدفاع ووزير الخارجية.


وكان فورلاني رئيسا لوزراء إيطاليا في الفترة من أكتوبر 1980 إلى مايو 1981.

 

البيان

 




 

 


 

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