بايدن وسوناك يطلقان شراكة اقتصادية جديدة لاحتواء النفوذ الصيني

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مساء أمس الخميس، شراكة اقتصادية جديدة بين واشنطن ولندن تهدف إلى احتواء النفوذ الصيني، مشيدين بالصداقة المتجددة بين البلدين، بحسب واشنطن بوست.

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ونص "إعلان اطلسي" وقعه الرئيسان في البيت الأبيض على بنود عدة، بينها تعزيز التعاون في صناعة الدفاع وفي الطاقة النووية المدنية وتوريد المعادن الضرورية في الانتقال على صعيد الطاقة.



وبالنسبة إلى النقطة الأخيرة، تلقى سوناك ضمانات من البيت الأبيض، أن يفيد الصناعيون البريطانيون من جزء من خطة الدعم الهائلة لجو بايدن التي تعطي الأولوية للصناعة الأميركية.



وفي مجال الدفاع، وعد بايدن بفتح السوق الأميركية أمام الصناعيين البريطانيين بهدف تعزيز تحديث الأسلحة المتطورة، والاتفاق بين البلدين الهادف خصوصاً إلى احتواء تنامي النفوذ الصيني، حيث يتناول كذلك الذكاء الاصطناعي والأمن في مجال الطاقة وموثوقية شبكات الأمداد.



وقال بايدن خلال لقائه ضيفه في المكتب البيضاوي "ليس لدينا حلفاء اقرب" من البريطانيين، مؤكداً أن العلاقة "الخاصة" بين البلدين "لا تزال جيدة جداً".



من جهته، صرح سوناك في مستهل محادثاته مع الرئيس الأميركي "سنضع قيمنا في صلب تحركنا من اجل البريطانيين والأميركيين".



وسبق أن سعت لندن إلى توقيع اتفاق تجاري مع واشنطن بعد بريكست، لكنها اضطرت إلى التراجع عنه بعدما أدارة الإدارة الأميركية ظهرها لمبدأ التبادل الحر وأقامت صلة وثيقة بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات الاستراتيجية بين البلدين.



بترا