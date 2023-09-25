وفاة وزير الاقتصاد الروسي الأسبق يفغيني يسين

الوكيل الإخباري- غيب الموت يفغيني يسين المدير العلمي الفخري لجامعة البحوث العلمية في مدرسة الاقتصاد العليا ووزير الاقتصاد الروسي الأسبق يفغيني يسين.

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أفاد بذلك العالم السياسي ألكسندر كينيف على قناة "تليغرام" التابعة له، قائلا إن يسين توفي في موسكو عن عمر يناهز 89 عاما بعد أن نقل إلى المستشفى بحالة خطيرة.



ولد يفغيني يسين عام 1934 في أوديسا حيث أنهى معهد التقنيات المائية، ثم أنهى كذلك عام 1963 كلية الاقتصاد في جامعة موسكو .



وتولى عام 1989 إدارة شعبة في لجنة الإصلاح الاقتصادي لدى مجلس الوزراء للاتحاد السوفيتي وشارك في وضع عدد من برامج الانتقال إلى اقتصاد السوق، بما في ذلك برنامج "500 يوم" الذي كان من شأنه التغلب على الأزمة الاقتصادية عام 1990. ثم تولى إدارة مركز التحليل لدى رئيس روسيا بوريس يلتسين.





روسيا اليوم