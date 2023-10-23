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الإثنين، 23-10-2023 03:29 م

"وول ستريت جورنال": واشنطن تخشى شائعات عن أنها تحكم إسرائيل سرا

واشنطن


الوكيل الإخباري - كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن تأمل بتأجيل العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، لكنها لا تقدم مطالب واضحة لتل أبيب خوفا من تغذية الشائعات بأن واشنطن تحكم إسرائيل سرا.

وقالت الصحيفة: "يخشى الموظفون الأمريكيون... من أن أعمالا قد تساعد في تأكيد التصريحات القديمة المتأتية من إيران وحلفائها بأن الولايات المتحدة تسيطر سرا على إسرائيل".

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ويرون أن التصور بأن الولايات المتحدة "تتحكم في الخيوط" في إسرائيل قد يجر الولايات المتحدة إلى صراع مباشر مع إيران أو أطراف أخرى في المنطقة.


وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة حتى وراء الأبواب المغلقة، تختار كلماتها الموجهة إلى إسرائيل بعناية شديدة، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حاول أثناء زيارته إلى تل أبيب، عدم تقديم مطالب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبدلا من ذلك طرح عددا من الأسئلة الجادة التي يجب على السلطات الإسرائيلية الإجابة عنها قبل بدء العملية البرية.

 

RT

 




 

 


 

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