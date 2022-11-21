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الإثنين، 21-11-2022 10:10 ص

يوم استثنائي في كازاخستان والاستطلاعات تؤكد تقدم توكاييف

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الوكيل الاخباري- لم يكن يوم أمس الأحد يوما عاديا بالنسبة للشعب الكازاخستاني، بل كان يوما استثنائيا بكل المقاييس، حرص خلاله الكازاخستانيون في الداخل والخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المبكرة لاختيار رئيس للبلاد.

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حيث أنه رغم الظروف الجوية السائدة والثلج المتراكم في مختلف أنحاء البلاد، وانخفاض درجة الحرارة إلى أكثر من 6 درجات تحت الصفر إلا أن ذلك لم يمنع المواطنين من الذهاب لصناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري والإدلاء باصواتهم حرصا على مستقبل بلادهم مظهرين حسا وطنيا عاليا.


وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، فإن نسبة إقبال المقترعين على التصويت بلغت 69.43 بالمئة وسجلت منطقه تشيتيسو أعلى نسبة مشاركة بنسبة 81.42 بالمئة، وأدنى نسبة مشاركة كانت في مدينة الماتي العاصمة السابقة والمركز التجاري والمالي بنسبة 28.72 بالمئة.


وينتظر أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية النتائج يوم غد، إلا أن النتائج الأولية حسب ما أفادت استطلاعات معهد المجتمع المفتوح الدولي للدراسات الإقليمية، فجر اليوم تشير إلى فوز الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف الذي حصل على نسبة 82.45 بالمئة من أصوات الناخبين.


وبلغت نسبة مشاركة الكازاخستانيين في الخارج، بحسب وزارة الخارجية الكازخستانية 57.5 بالمئة.


بدورهم، أكد المراقبون الدوليون أن الإقبال كان مرتفعا ولم تسجل أي اختراقات أو انتهاكات تؤثر على سير الانتخابات.


واعتمدت لجنة الانتخابات المركزية 641 مراقبا دوليا من منظمات ودول أجنبية.


ووصف المراقبون الانتخابات بأنها منظمة جدا وشفافة.

 

بترا

 




 

 


 

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