الأحد 09-07-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 09-07-2023 08:47 ص

22 قتيلاً بهجومين إرهابيين في بوركينافاسو

image - 2023-07-09T085045.357


الوكيل الإخباري - قتل 22 مدنياً، بينهم عشرون من المتطوعين الداعمين للجيش، أول من أمس الجمعة في هجومين يشتبه بأن إرهابيين نفذوهما شمالي وغربي بوركينافاسو، وفق ما أفاد مصدران أمنيان، أمس السبت.

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وقال مصدر أمني: إن «قرية كوغسابلوغو» الواقعة قرب بولسا، كبرى مدن ولاية نامنتنغا (وسط شمال) «تعرضت لهجوم يوم الجمعة الماضي نفذته مجموعات إرهابية»، وأضاف المصدر «الحصيلة كانت مقتل 16 من المتطوعين».

وأكد أحد السكان وقوع الهجوم، لافتاً أيضاً إلى مقتل مدنييْن على الأقل، وإصابة اثنين آخرين.


وأضاف المصدر: إن «المهاجمين أحرقوا كذلك منازل وعربات ودراجات نارية، إضافة إلى السوق»، داعياً إلى تنفيذ «عملية عسكرية واسعة النطاق في ولاية نامنتنغا، التي تشهد تصاعداً للهجمات».


وأفاد مصدر أمني آخر أن هجوماً ثانياً وقع في اليوم ذاته في منطقة فو بولاية هويت (غرب)، مشيراً إلى مقتل «أربعة من المتطوعين من قرية كييباني في هذا الهجوم». ومنذ 2015 تعاني بوركينافاسو عنفاً سلك منحى تصاعدياً.

 

البيان

 




 

 


 

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