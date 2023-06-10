أنقرة تكشف عن سبب الانفجار في مصنع صواريخ "باروتسان"

الوكيل الإخباري - كشف والي أنقرة، واصب شاهين، سبب الانفجار القوي الذي وقع في مصنع الصواريخ باروتسان MKE بمنطقة الماداغ في العاصمة التركية صباح اليوم السبت.

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وقال شاهين في بيان "الانفجار وقع في تمام الساعة 8:45 صباح اليوم السبت، في فرع شركة تصنيع الصواريخ باروتسان MKE بمنطقة الماداغ بالعاصمة أنقرة.. هذا الفرع من المصنع متخصص في تصنيع الديناميت وزيوت الصواريخ".



ولفت إلى أن الانفجار وقع أثناء إعداد مقذوفات الديناميت التي تستخدم بالصواريخ.



وأضاف أن المعلومات الأولية وفق التقنيين والمتخصّصين، هي أن الانفجار قد وقع بسبب تفاعلات كيميائية في قسم تصنيع الديناميت.



وتابع قائلا "كان في مكان الحادث 5 أشخاص قُتلوا جميعا بالانفجار.. ولا يوجد مصابين أو أشخاصا تحت الأنقاض".



وأكد الوالي بدأ عمليات التحقيق والفحص والتحرّي وتشريح الجثث، لمعرفة الأسباب الحقيقية والكاملة للانفجار.

RT