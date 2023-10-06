الجمعة 06-10-2023
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الجمعة، 06-10-2023 07:19 م

3 وفيات على الأقل بحريق سجن زحلة في لبنان

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الوكيل الاخباري - توفي 3 سجناء على الأقل، اليوم الجمعة، وأصيب العشرات من نزلاء سجن في شرق لبنان، جراء إضرام نيران خلال عملية احتجاج، ما أدى إلى احتراق زنازين بالكامل.

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وبدأ الاحتجاج في سجن زحلة المركزي، بعد اكتشاف حراس السجن فجوة في جدار استحدثها السجناء تمهيداً لعملية فرار جماعي.


وعند البدء بسدّ الفجوة، حصلت مواجهات بين عناصر الأمن وسجناء، لتسود بعدها حالة من الفوضى جراء إضرام نزلاء النار في زنازينهم، ما أدى الى احتراق عدد منها بالكامل ووفاة 3 .


وجرى نقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. سكاي نيوز 


 




 

 


 

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