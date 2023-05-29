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الإثنين، 29-05-2023 09:41 ص

4 وفيات في إنقلاب قارب سياحي شمال إيطاليا

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الوكيل الإخباري - لقي أربعة أشخاص حتفهم إثر إنقلاب قارب سياحي في بحيرة ماجوري في شمال إيطاليا، وفقا لما ذكره قطاع الاطفاء في وقت مبكّر من اليوم الاثنين ووكالة الانباء الإيطالية انسا.

وقالت فرقة الإطفاء في البداية، بأنه تم انتشال ثلاث جثث، عقب انقلاب قارب في الطرف الجنوبي من البحيرة بالقرب من بلدة ليسانزا، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال غرب ميلانو.

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وذكرت وكالة انسا لاحقاً، إنه تم العثور على الجثة الرابعة على عمق 16 متراً بالقرب من حطام القارب، مضيفة أنه لا يعتقد أن هناك أشخاصاً مفقودين آخرين.


وأضافت وكالة انسا الإيطالية للأنباء، أن قاربا سياحيا، على متنه نحو 24 شخصا، انقلب مساء أمس الأحد بسبب هبوب رياح بصورة مفاجئة. وقد تم إنقاذ 20 شخصاً. 


ووفقا لرئيس منطقة لومباردي، أتيليو فونتانا، فإن عاصفة قوية أدت إلى وقوع الحادث. وكتب عبر صفحته على فيسبوك، أن السائحين استأجروا المركب الشراعي الذي يبلغ طوله 16 متراً.

 

البيان

 




 

 


 

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