الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

الغموض يكتنف مستقبل العملات المشفرة .. هل هي مشروع احتيالي أم استثمار مُبتكر؟

الصفدي يبحث مع مسؤولة أميركية تعزيز العلاقات الثنائية

القطاع التجاري: فخورون بجهود عمال الأردن بمختلف المواقع

الأردن يستضيف اجتماعا لوزراء عرب غدا

انتهاء موعد تقديم الإقرارات الضريبية للمكلفين اليوم

المركزي يعلن التعاون مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية شاملة للتمويل الأخضر

تكريم الفائزين بجائزة أفضل عامل وطن غدا

هناندة: قطاع تكنولوجيا المعلومات بالأردن يشهد تطورا كبيرا

مجموعة G7 تتفق على الاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي

إغلاق معبر رفح أمام المسافرين الخميس

الأحد، 30-04-2023 10:55 ص

كولومبيا تحض سكان المناطق القريبة من بركان نشط على إخلائها

image - 2023-04-30T103632.551


الوكيل الإخباري - أوصت السلطات في كولومبيا، أمس السبت سكان بلدات قريبة من بركان نشط يصدر هديرا بإخلائها تحسبا لثوران محتمل.

وقال مكتب إدارة الكوارث إنه يعتزم إخلاء المناطق المأهولة التي تقع على بعد 15 كيلومترا من الفوهة الرئيسية لبركان نيفادو ديل رويز الذي يتكون من ثلاث فوهات في جبال الأنديز الكولومبية.

اضافة اعلان


وسُجل تزايد للنشاط الزلزالي في البركان الذي تسبب ثورانه عام 1985 بمقتل 25 ألف شخص في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها كولومبيا.


وقالت وزارة المناجم الكولومبية في بيان إنه كانت هناك مؤخرا "زيادة كبيرة في النشاط الزلزالي"، في حين حذرت الهيئة الجيولوجية الكولومبية من "ثوران محتمل في غضون أيام أو أسابيع".


ويعد هذا البركان العملاق الذي يبلغ ارتفاعه 5,300 متر في غرب كولومبيا واحدا من سلسلة براكين تشكل حزام النار في حوض المحيط الهادئ الذي يتميز بالبراكين النشطة والزلازل المتكررة.


وفي 13 نوفمبر 1985 تسببت الحرارة المرتفعة الناجمة عن ثوران البركان بإذابة الثلوج التي تكسو الجبال حوله، ما أدى إلى تشكل سيول من الطين طمرت بلدة أرميرو وأهلكت نصف سكانها البالغ عددهم 50 ألف نسمة.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
644e15114236040c016ba3fe

الصراع مع روسيا كما يراه زيلينسكي

644e1c1842360411b3072ea8

إيران.. مقتل ضابط كبير وإصابة زوجته خلال هجوم مسلح

Sudan_96996

حمدوك: الصراع بالسودان قد يتحول لأسوأ حرب أهلية في العالم

image - 2023-04-30T103632.551

الملك تشارلز يعتزم ارتداء ثياب لجده جورج السادس أثناء تتويجه

image - 2023-04-30T100627.131

زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب الهند

21a9683ef5973569

بيونغ يانغ: زيارة رئيس كوريا الجنوبية للولايات المتحدة تعد استفزازا لإشعال حرب نووية

أخبار متعلقة
6448c52942360430d222df65 (1)

زلزال يضرب ولاية أضنة التركية قرب الحدود السورية

644773a54c59b7175b414cf3

كولومبيا ترغم المعارض الفنزويلي غوايدو على مغادرة أراضيها

image (15)

ارتفاع حصيلة ضحايا الطقس السيئ في أفغانستان إلى 21 قتيلاً

image (1)

المفوضية الأوروبية تنفي ترشح فون دير لاين لأمانة حلف الناتو

thumbs_b_c_554d0b93e969ea15fbb0a562637ee5d6

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية البلغارية

161698155426194700-800x549

إندونيسيا.. إصابة 9 أشخاص جراء انفجار مصفاة نفط