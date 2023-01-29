40 قتيلا بحادث حافلة في باكستان- فيديو

الوكيل الاخباري- لقي 40 شخصا على الأقل مصرعهم في حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان، حسبما أعلن ممثل للحكومة اليوم الأحد.
وقال حمزة انجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن "الجثث.. لا يمكن التعرف عليها".
39 people were killed when a bus travelling from #Quetta to #Karachi, #Pakistan skidded off the road into a deep furrow and caught fire on Sunday. 48 passengers were on the bus. pic.twitter.com/8r2LxLEybU— Media Warrior (@MediaWarriorY) January 29, 2023