40 قتيلا بحادث حافلة في باكستان- فيديو

الوكيل الاخباري- لقي 40 شخصا على الأقل مصرعهم في حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان، حسبما أعلن ممثل للحكومة اليوم الأحد.



وقال حمزة انجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن "الجثث.. لا يمكن التعرف عليها".

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