غرق سفينة شحن على متنها 22 شخصاً في كوريا الجنويبة

الوكيل الإخباري - قال خفر السواحل في كوريا الجنوبية إن سفينة شحن مسجلة في هونغ كونغ تقل 22 شخصا من أفراد الطاقم غرقت قبالة جزيرة جيجو بجنوب البلاد اليوم الأربعاء، وتم إنقاذ اثنين منهم، بينما يجري البحث عن الآخرين.



كان 14 صينيا وثمانية من أفراد الطاقم من ميانمار على متن السفينة "جين تيان"، التي تحمل الأخشاب والتي يبلغ وزنها 6551 طنا عندما غرقت في المياه على بعد 148.2 كيلومتر جنوب شرق مدينة سيوجويبو في جزيرة جيجو الساعة 01:45 صباحا (بالتوقيت المحلي)، حسبما أعلن خفر السواحل، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

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وقال مسؤولون إنه تم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم.

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