أردوغان: لن نسمح بإعادة سياسة "فرق تسد" في المنطقة

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة إسطنبول.
وأوضح أردوغان أن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو هدفها المتمثل بـ"تركيا بلا إرهاب" بغض النظر عما يقوله المتشائمون.
