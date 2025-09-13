السبت 2025-09-13 07:49 م
 

أردوغان: لن نسمح بإعادة سياسة "فرق تسد" في المنطقة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، أنّه طلب من نظيره الأميركي دونالد ترامب التدخّل لوقف عمليات إطلاق النار على منتظري المساعدات في قطاع غزة والتي تقول الأمم المتحدة إنّها أسفرت عن استشهاد نحو
الوكيل الإخباري-    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن أنقرة لن تسمح بإعادة تطبيق سياسة "فرق تسد" بينما يعاد رسم الحدود في المنطقة بالدماء والدموع.اضافة اعلان


جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو هدفها المتمثل بـ"تركيا بلا إرهاب" بغض النظر عما يقوله المتشائمون.
 
 
