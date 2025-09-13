أردوغان: لن نسمح بإعادة سياسة "فرق تسد" في المنطقة

05:24 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن أنقرة لن تسمح بإعادة تطبيق سياسة "فرق تسد" بينما يعاد رسم الحدود في المنطقة بالدماء والدموع.





جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة إسطنبول.



وأوضح أردوغان أن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو هدفها المتمثل بـ"تركيا بلا إرهاب" بغض النظر عما يقوله المتشائمون.