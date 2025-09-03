أردوغان: لن نقف متفرجين أمام جرائم نتنياهو بحق الفلسطينيين

وقال خلال كلمة له في فعالية "افتتاح أسبوع الاحتفال بالمولد النبوي": "لا يمكن أن نبقى متفرجين أمام ما يجري في فلسطين من جرائم يرتكبها ذلك الطاغية الكافر المدعو نتنياهو، إذا كان نصف قلوبنا هنا الآن، فالنصف الآخر في غزة وفلسطين واليمن والسودان وأفغانستان، جروح العالم الإسلامي النازفة".
وأضاف الرئيس التركي: "لسنا يائسين أو متشائمين ولن نكون كذلك، ورغم ما تشهده منطقتنا من ظلم وغياب للعدالة فإننا لن نسمح لليأس أبدًا بالسيطرة علينا".
وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير المنازل في عدة مناطق من مدينة غزة، مستهدفة أحياء الصبرة والزيتون وحيّ الشيخ رضوان، ترافق ذلك مع قصف مدفعي كثيف استهدف الأحياء السكنية.
ودخلت الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة يومها الـ698، وسط استمرار المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين، بما في ذلك النازحون والأطفال والنساء وكبار السن والصحافيون وطالبو المساعدات.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الأربعاء أن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 113 شهيدًا و304 إصابات، في وقت لا تزال فيه أعداد من الضحايا عالقة تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".
وأضافت الوزارة: "بذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 63,746 شهيدًا و161,245 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,615 شهيدًا و49,204 إصابة".
وفي سياق "شهداء لقمة العيش"، سجّلت المستشفيات خلال الساعات الماضية وصول 33 قتيلًا و141 إصابة جراء استهداف طالبي المساعدات، ليرتفع إجمالي هذا الصنف من الضحايا إلى 2,339 قتيلاً وأكثر من 17,070 إصابة.
كما سجّلت المستشفيات وفاة 6 أشخاص، بينهم طفل واحد، بسبب التجويع وسوء التغذية خلال الساعات الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الجوع إلى 367 حالة وفاة، من بينهم 131 طفلًا.
روسيا اليوم
-
