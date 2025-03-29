أعضاء مجلس الأمن يعربون عن قلقهم من التطورات في البوسنة والهرسك

الوكيل الإخباري- أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم، عن قلقهم العميق إزاء التطورات الأخيرة في البوسنة والهرسك، مؤكدين دعمهم الكامل لتنفيذ الاتفاق الإطاري العام للسلام في البلاد وملحقاته.

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