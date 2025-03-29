أعضاء مجلس الأمن يعربون عن قلقهم من التطورات في البوسنة والهرسك

وحث أعضاء مجلس الأمن، في بيان صدر باسمهم، الكيانين والشعوب الثلاثة المكونة للبوسنة والهرسك، والجهات الأخرى، وجميع الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد، على الالتزام بأحكام اتفاق دايتون للسلام ودستور البوسنة والهرسك، والانخراط في حوار صادق ومفتوح وبنّاء للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها السياسي.
وشددوا على ضرورة تجنب أساليب المواجهة، والحفاظ على السلام وتعزيز الاستقرار لحل النزاعات بروح التوافق، مطالبين جميع الأطراف بالامتناع عن التصريحات والأعمال الاستفزازية والمثيرة للانقسام، والتخلي عنها.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لعملية "ألثيا" التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، والتي تعمل وفقًا لولايتها، مؤكدين أن مجلس الأمن "يظل ملتزمًا التزامًا راسخًا بسيادة البوسنة والهرسك واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، بما يتوافق تمامًا مع اتفاق دايتون للسلام".
يُذكر أن بيانات مجلس الأمن تصدر باسم الأعضاء وليس باسم المجلس، وتصدر بالإجماع فقط.
بترا
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