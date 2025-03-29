السبت 2025-03-29 11:09 ص
 

أعضاء مجلس الأمن يعربون عن قلقهم من التطورات في البوسنة والهرسك

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 29-03-2025 09:39 ص

الوكيل الإخباري-  أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم، عن قلقهم العميق إزاء التطورات الأخيرة في البوسنة والهرسك، مؤكدين دعمهم الكامل لتنفيذ الاتفاق الإطاري العام للسلام في البلاد وملحقاته.

اضافة اعلان


وحث أعضاء مجلس الأمن، في بيان صدر باسمهم، الكيانين والشعوب الثلاثة المكونة للبوسنة والهرسك، والجهات الأخرى، وجميع الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد، على الالتزام بأحكام اتفاق دايتون للسلام ودستور البوسنة والهرسك، والانخراط في حوار صادق ومفتوح وبنّاء للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها السياسي.

وشددوا على ضرورة تجنب أساليب المواجهة، والحفاظ على السلام وتعزيز الاستقرار لحل النزاعات بروح التوافق، مطالبين جميع الأطراف بالامتناع عن التصريحات والأعمال الاستفزازية والمثيرة للانقسام، والتخلي عنها.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لعملية "ألثيا" التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، والتي تعمل وفقًا لولايتها، مؤكدين أن مجلس الأمن "يظل ملتزمًا التزامًا راسخًا بسيادة البوسنة والهرسك واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، بما يتوافق تمامًا مع اتفاق دايتون للسلام".

يُذكر أن بيانات مجلس الأمن تصدر باسم الأعضاء وليس باسم المجلس، وتصدر بالإجماع فقط.

بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

تا

فن ومشاهير هل وقع خلاف بين محمد سامي وماجد المصري؟

سكان غزة يأملون في وقف شلال الدم

فلسطين "مقترح عيد الفطر".. تقارير تتحدث عن هدنة قريبة في القطاع

للاللا

فن ومشاهير إيناس النجار تدخل غيبوبة تامة.. آخر تطورات حالتها الصحية

أمطار غزيرة ضربت المنطقة الحدودية بين تكساس والمكسيك

عربي ودولي فيديو .. أمطار غزيرة تقتل 4 أشخاص جنوبي تكساس

رير

فن ومشاهير مرتضى منصور يوجه رسالة قاسية لمحمد رمضان

فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: لن نعترف بالمساعدات العسكرية الأميركية كقروض

رر

فن ومشاهير شمس وقمر.. منة شلبي تعلن عن أحدث أعمالها في عيد الفطر

تعبيرية

عربي ودولي أعضاء مجلس الأمن يعربون عن قلقهم من التطورات في البوسنة والهرسك



 
 





الأكثر مشاهدة