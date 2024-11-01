 
الجمعة 2024-11-01 12:18 م
 

أكثر من 30 ألف مهاجر قدموا إلى بريطانيا عبر قناة المانش

عشرات المهاجرين لقوا حتفهم أثناء محاولاتهم عبور قناة المانش
عشرات المهاجرين لقوا حتفهم أثناء محاولاتهم عبور قناة المانش
الجمعة، 01-11-2024 10:16 ص
الوكيل الإخباري- كشفت بيانات أولية لوزارة الداخلية البريطانية عن وصول أكثر من 30 ألف مهاجر إلى بريطانيا عبر قناة المانش منذ بداية هذا العام، رغم جهود حكومة حزب العمال الجديدة للحد من هذه الظاهرة. ووصل عدد الوافدين حتى الآن إلى 30 ألفا و431 مهاجر، معظمهم من شمال فرنسا.اضافة اعلان


وعبر 564 شخصا – يوم الأربعاء الماضي – على متن 12 قاربا إلى جنوب بريطانيا، ليصل إجمالي الوافدين خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحده إلى حوالي 5 آلاف و200، مما يجعله من أكثر الأشهر ازدحاما في تاريخ الهجرة عبر القناة.

وتتصاعد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لتنفيذ وعودها الانتخابية، خاصة بعد إلغاء المخطط الذي وضعه حزب المحافظين لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، وهو القرار الذي أثار انقسامات سياسية حادة في البلاد.

كما أعلنت حكومة ستارمر في سبتمبر/أيلول الماضي عن تخصيص 75 مليون جنيه إسترليني (98 مليون دولار) لتعزيز تدابير أمن الحدود، وتوظيف مزيد من ضباط وكالة الحدود لضمان السيطرة على الأعداد المتزايدة. ومن المتوقع أن يستخدم هذا التمويل إلى تقوية قدرات المراقبة في المنطقة، وإقامة تعاون مع السلطات الفرنسية لمحاولة منع عمليات الانطلاق من السواحل الفرنسية.

ورغم الإجراءات المشددة، استمرت أعداد المهاجرين في الارتفاع. وتشير بعض التقارير إلى أن الصعوبات الاقتصادية والأوضاع الأمنية المتدهورة في بعض الدول تشجع الأفراد على المخاطرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا، مما أدى إلى تزايد أعداد محاولات عبور القناة، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما وخطورة في العالم.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

شارع الاستقلال

أخبار محلية السير: حلول هندسية على شارع الاستقلال لتخفيف الازدحامات المرورية

الحي في مدينة بواتييه حيث وقع إطلاق النار

منوعات صراع تجار المخدرات يخلف 5 إصابات خطرة في فرنسا

توهج الشمس

منوعات رصد توهج من فئة Х على الشمس

تعبيرية

أسواق ومال أسعار الذهب تستقر مع افتتاح التعاملات الآسيوية

نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن

عربي ودولي إيرلندا.. المعارضة تدعو لحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية

الفنان محمد منير

فن ومشاهير خالف تعليمات الطبيب .. انتكاسة صحية لمحمد منير

من ضحايا هجوم سابق على حملات مكافحة شلل الأطفال في باكستان

عربي ودولي باكستان.. 7 قتلى في هجوم على حملة تلقيح ضد شلل الأطفال

وزارة الخارجية الصينية

عربي ودولي الخارجية الصينية: ندعم جهود إيران لحماية أمنها القومي



 


الأكثر مشاهدة