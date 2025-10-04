أكسيوس عن ترامب: إسرائيل أضاعت الدعم الدولي بسبب الحرب وأنا سأعيده

الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس، السبت، عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ذهب بعيداً جداً وخسرت إسرائيل الكثير من الدعم العالمي. والآن سأعيد كل ذلك الدعم".

