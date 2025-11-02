ألبانيزي: رئيس وزراء الصين سيزور أستراليا العام المقبل

ووفقا لنص رسمي لتصريحاته، قال ألبانيزي لقناة سكاي نيوز "سيزور رئيس الوزراء لي أستراليا العام المقبل، وقد ناقشنا ذلك".
وأضاف "تضمن ذلك نقاشا حول زيارة (صخرة) أولورو التي أبدى اهتمامه بها. أشجع ذلك. أعتقد أن ذلك سيكون أمرا جيدا للغاية ليتعرف ما يزيد عن مليار شخص (عدد سكان الصين) على منطقة وسط أستراليا".
تعد أولورو، الصخرة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والتي يبلغ ارتفاعها 348 مترا وتشتهر بألوانها الحمراء الداكنة، وجهة سياحية بارزة على الرغم من موقعها الصحراوي النائي بالقرب من أليس سبرينغز في الإقليم الشمالي.
