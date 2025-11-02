الأحد 2025-11-02 11:00 ص
 

ألبانيزي: رئيس وزراء الصين سيزور أستراليا العام المقبل

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي
 
الأحد، 02-11-2025 08:31 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الأحد، إن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ سيزور أستراليا العام المقبل في رحلة قد تشمل التوقف عند صخرة أولورو العملاقة في وسط أستراليا.اضافة اعلان


ووفقا لنص رسمي لتصريحاته، قال ألبانيزي لقناة سكاي نيوز "سيزور رئيس الوزراء لي أستراليا العام المقبل، وقد ناقشنا ذلك".

وأضاف "تضمن ذلك نقاشا حول زيارة (صخرة) أولورو التي أبدى اهتمامه بها. أشجع ذلك. أعتقد أن ذلك سيكون أمرا جيدا للغاية ليتعرف ما يزيد عن مليار شخص (عدد سكان الصين) على منطقة وسط أستراليا".

تعد أولورو، الصخرة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والتي يبلغ ارتفاعها 348 مترا وتشتهر بألوانها الحمراء الداكنة، وجهة سياحية بارزة على الرغم من موقعها الصحراوي النائي بالقرب من أليس سبرينغز في الإقليم الشمالي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أخبار محلية وزارة العدل عقدت 218,419 جلسة محاكمة عن بُعد خلال عام واحد

ت

فيديو الوكيل تزوير لوحة أرقام سيارة لسيدة أردنية

ااا

فيديو الوكيل مواطن: كل يوم نعبر الخطر .. والمطلوب جسر مشاة

وزيرة التنمية الاجتماعية تطلع على الخدمات المقدمة في مركز سحاب للخدمات النهارية الدامجة ومديرية التنمية الاجتماعية وفرع صندوق المعونة الوطنية في سحاب

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

موظفو الأونروا بجوار مدرسة تابعة للأونروا متضررة في قطاع غزة

فلسطين الأونروا تدير 70 ملجأ لإيواء عشرات الآلاف من النازحين في غزة

124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز

اقتصاد محلي 80 مليون دولار صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي بانخفاض 20%

ل

منوعات خطة تأمين محكمة.. كيف تزينت الجيزة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير؟ (صور)

231

منوعات كيت ميدلتون والأمير ويليام يستقران في منزلهما الجديد بـوندسور



 
 





الأكثر مشاهدة