 
الخميس 2025-01-30 01:52 م
 

أمير قطر يصل دمشق والرئيس الشرع في استقباله

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصل دمشق وفي استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصل دمشق وفي استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع
الخميس، 30-01-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري-   وصل أمير دولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس إلى العاصمة دمشق في زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية.اضافة اعلان


وكان في مقدمة مستقبلي أمير قطر لدى وصوله مطار دمشق الدولي، الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة وعدد من المسؤولين .

ويوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الشرع، في العاصمة السورية دمشق.

وقبل ذلك، أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها في يوليو/تموز 2011.

وأوائل الشهر الجاري، استضافت الدوحة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وفي إطار دعمها للشعب السوري، تواصل الدوحة إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى دمشق منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

الجزيرة
 
gnews

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