"إف بي آي" يحقق في مزاعم اختراق إيران لحملة ترامب

ووفقا للبيانات الصادرة عن حملة ترامب، تم اختراق أحد مواقع الحملة على الإنترنت، ووُجهت أصابع الاتهام إلى إيران.
وقال مصدران مطلعان على الأمر -لم يتم الكشف عن هويتهما لأنهم غير مخولين بمناقشة تفاصيل التحقيق- إن حملة بايدن-هاريس كانت أيضا مستهدفة في الهجوم الإلكتروني -المشتبه بأنه إيراني- والذي يخضع لتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية -السبت الماضي- أنها بدأت في تلقي رسائل بريد إلكتروني من حساب مجهول يوم 22 يوليو/تموز الماضي. وقام المصدر -وهو حساب بريد إلكتروني على موقع "إيه أو إل" تم تعريفه باسم "روبرت" فقط- بإرسال ما يبدو أنه ملف بحثي أجرته الحملة على المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو.
وأرسلت الوثيقة بتاريخ 23 فبراير/شباط الماضي، أي قبل نحو 5 أشهر من اختيار ترامب لفانس كنائب له.
وقال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ: "تم الحصول على هذه الوثائق بشكل غير قانوني.. وتهدف إلى التدخل في انتخابات 2024 وإثارة الفوضى في جميع أنحاء عمليتنا الديمقراطية".
-
أخبار متعلقة
-
وفاة و 25 إصابة بهزة أرضية في سوريا
-
حزب الله: استهدفنا جنود العدو في ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية
-
ألمانيا تسجل أعلى درجة حرارة لعام 2024
-
إيران: البيان الثلاثي الذي يدعونا لعدم الرد على إسرائيل يفتقر للمنطق
-
أنباء عن هجومين على سفن شحن قبالة الحديدة
-
الكويت تنعى عميد أسرة آل الصباح
-
البيت الأبيض: إيران قد تشن هجوما "كبيرا" على إسرائيل هذا الأسبوع
-
طعن طفلة وامرأة وسط لندن