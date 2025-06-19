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ارتفاع عدد الإصابات في إسرائيل الى ٧٠

آثار القصف الإيراني على أهداف إسرائيلية
آثار القصف الإيراني على أهداف إسرائيلية
 
الخميس، 19-06-2025 10:33 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر طبية إسرائيلية، صباح الخميس، بارتفاع عدد المصابين جراء القصف الإيراني المباشر الذي استهدف جنوب إسرائيل إلى 70 شخصًا على الأقل، بينهم حالات حرجة، وذلك بعد تقييم أولي للأضرار التي لحقت بالمواقع المستهدفة.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض مستشفى سوروكا الواقع جنوبي البلاد لإصابة مباشرة، عقب إطلاق إيران دفعة جديدة من الصواريخ ضمن تصعيد عسكري مستمر منذ سبعة أيام.

وصرّح ناطق باسم المستشفى بأن هناك "تضررًا واسعًا في عدة أقسام"، مؤكّدًا استمرار عمليات الإخلاء والتقييم، فيما طُلب من المواطنين "الإسرائيليين" عدم التوجه إلى المستشفى حتى إشعار آخر.

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وفي سياق متصل، تواصلت الضربات الإيرانية لتطال برجًا سكنيًا في وسط تل أبيب، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المباني المجاورة.

وأشارت القناة "12 الإسرائيلية" إلى أن القصف أسفر عن دمار واسع في منطقة غوش دان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الهجمات الإيرانية شملت استخدامًا مزدوجًا للصواريخ والطائرات المسيّرة، مع تسجيل سقوط صواريخ في أربع مواقع مختلفة، في إطار ما وصفته بـ"أعنف موجة قصف منذ بداية التصعيد".

وكالات

 
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