ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 248

وأدان المكتب في بيان اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
