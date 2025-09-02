ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 248

07:00 م

الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع إلى 248 منذ بداية حرب على قطاع غزة بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي رسمي جهاد سالم. اضافة اعلان





وأدان المكتب في بيان اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

