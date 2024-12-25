الأرقام النهائية لأضرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

وكشف التقرير عن "استشهاد 3961 شخصا وإصابة 16520 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن، معظمهم من مناطق الجنوب، البقاع، والضاحية الجنوبية".
وأفاد بأن "القوات الإسرائيلية اعتمدت سياسة الأرض المحروقة، ما أدى إلى تدمير أكثر من 130 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وإحراق 1200 هكتار من الأحراش والغابات، متسببا في إبادة بيئية واسعة النطاق".
وأضاف: "مع الإشارة إلى التدمير الممنهج للبنية التحتية، حيث استهدفت الغارات المستشفيات، المدارس، الجسور، وطرق الإمداد الحيوية، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية".
كما أكد التقرير على استهداف الصحافيين والعاملين الإنسانيين، مع تسجيل اعتداءات مباشرة أودت بحياة عدد منهم، موضحا أن "العدوان طال أيضًا مواقع أثرية ودور عبادة، مع تدمير العديد من الكنائس والمساجد والمقامات التاريخية".
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تمثل خرقا واضحا للقانون الإنساني الدولي، مشددا على "ضرورة اعتماد هذه الوثيقة كمرجع رسمي من قبل الدولة اللبنانية لتوثيق الجرائم الإسرائيلية والعمل على خطط استجابة وتعافي شاملة".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
مستشار ترامب السابق: ترامب سيقود العالم نحو أزمة عالمية كبيرة
-
بعد مواجهات مع السكان.. القوات الإسرائيلية تنسحب من قرية بسوريا
-
طالبان: مقتل 46 شخصاً بضربات باكستانية في أفغانستان
-
وسائل إعلام: رئيس مجلس النواب الأمريكي قد يخسر منصبه
-
إسرائيل تدرس شن هجوم رابع على اليمن بعد استهدافها بصاروخ حوثي
-
فيديو مروع.. شاهد لحظة سقوط طائرة مدنية في كازاخستان
-
انفجار في مركز تجاري جنوبي روسيا
-
روسيا تختبر سفينة صاروخية جديدة