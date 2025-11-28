موسكو تحذر من تصاعد التوتر في حال لم تمدد معاهدة "ستارت" مع واشنطن

وأوضح ريابكوف خلال مؤتمر صحفي، أن موسكو ما تزال بانتظار رد واضح من واشنطن بشأن مقترح تمديد معاهدة الحد من الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن روسيا ترى في استمرار العمل بالمعاهدة خطوة أساسية للحفاظ على التوازن الاستراتيجي ومنع أي سباق تسلّح جديد.
-
أخبار متعلقة
-
بلجيكا: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وصل إلى أعلى مستوى له
-
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تايلند وسومطرة الأندونيسية
-
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026
-
أول رد من سوريا بعد ما قام به الكيان في بلدة بيت الجن
-
ارتفاع عدد ضحايا التوغل الإسرائيلي في بيت جن والأهالي يشيعون الشهداء
-
الصحة اللبنانية: 1308 بين شهيد وجريح حصيلة عام من العدوان الإسرائيلي
-
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المجمع السكني في هونغ كونغ إلى 94 قتيلا
-
روسيا: فرض قيود على حركة الطيران بعدد من مطارات جنوب البلاد