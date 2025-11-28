الجمعة 2025-11-28 07:06 م

موسكو تحذر من تصاعد التوتر في حال لم تمدد معاهدة "ستارت" مع واشنطن

ت
أرشيفية
الجمعة، 28-11-2025 05:46 م

الوكيل الإخباري- حذّر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، من أن التوتر الأمني العالمي قد يشهد تدهوراً حاداً إذا لم تتجاوب الولايات المتحدة مع المقترحات الروسية الخاصة بمعاهدة "ستارت" الجديدة، مؤكداً أن تجاهل هذه المبادرات يفاقم حالة عدم اليقين في منظومة الأمن الدولي.

اضافة اعلان


وأوضح ريابكوف خلال مؤتمر صحفي، أن موسكو ما تزال بانتظار رد واضح من واشنطن بشأن مقترح تمديد معاهدة الحد من الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن روسيا ترى في استمرار العمل بالمعاهدة خطوة أساسية للحفاظ على التوازن الاستراتيجي ومنع أي سباق تسلّح جديد.

 

بترا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية العيسوي: القيادة الهاشمية تراهن على جيل يؤمن بوطنه ويصنع مستقبله

ت

أخبار محلية وزير الزراعة يتفقد فعاليات مهرجان الزيتون في يومه الثاني

ت

أخبار محلية الملك يزور جمهورية باربادوس لحضور حفل تنصيب رئيسها الجديد بعد غد الأحد

ت

عربي ودولي موسكو تحذر من تصاعد التوتر في حال لم تمدد معاهدة "ستارت" مع واشنطن

ت

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشمال غدا السبت

ة

شؤون برلمانية العين العياصرة يشارك بأعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في القاهرة

ت

أخبار محلية زراعة الزعفران إضافة نوعية للتطور الزراعي في محافظة المفرق

ت

أخبار محلية المفرق: بحث التعاون بين مدينة الثريا الصناعية التنموية وبرنامج الخبراء الهولنديين



 
 





الأكثر مشاهدة