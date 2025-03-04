 
الثلاثاء 2025-03-04 10:19 ص
 

الإعلام العبري: إسرائيل تُحذّر واشنطن من دور تركيا في سوريا

كتابات باللغة العبرية على جدار داخل أحد المباني في مدينة القنيطرة التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي
كتابات باللغة العبرية على جدار داخل أحد المباني في مدينة القنيطرة التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي
الثلاثاء، 04-03-2025 08:45 ص
الوكيل الإخباري-   حذّرت تل أبيب واشنطن من دور تركيا في سوريا حاليًا وناشدتها الضغط على أنقرة لمنع تشكيل تنظيمات معادية لإسرائيل في سوريا، مثل حركة "حماس" وغيرها.اضافة اعلان


وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم من السلطات السورية الجديدة في دمشق، التي تدعمها تركيا، مشيرين إلى أن هذه السلطات قد تشكّل تهديدًا لحدود إسرائيل.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر إسرائيلية قولها: "مع تدهور العلاقات بين إسرائيل وتركيا بسبب الحرب في غزة، تزداد مخاوف إسرائيل من تأثير أنقرة على القيادة الإسلامية الجديدة في سوريا".
وأضافت الصحيفة: "تضغط إسرائيل على الولايات المتحدة لضمان بقاء سوريا في حالة ضعف وتفكك".

وتكشف جهود الضغط الإسرائيلية عن حملة منسقة لتأثير إسرائيل على السياسة الأمريكية في مرحلة حرجة بالنسبة لسوريا، خاصة مع سعي القوى الإسلامية التي أطاحت بنظام بشار الأسد إلى استقرار البلاد المفككة، وإقناع واشنطن برفع العقوبات القاسية المفروضة عليها، حسب ما ذكرته الصحيفة العبرية.

من جانبه، قال آرون لوند، الباحث في معهد "Century International" الأمريكي للأبحاث: "أكبر مخاوف إسرائيل هي أن تتدخل تركيا لحماية النظام الإسلامي الجديد في سوريا، مما قد يحوّلها إلى قاعدة لحركة حماس وميليشيات أخرى".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد الماضي أن "إسرائيل لن تتحمّل وجود هيئة تحرير الشام أو أي قوة أخرى تابعة للنظام الجديد في جنوب سوريا، وتطالب بإخلاء المنطقة من السلاح".

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحلق مجددا الثلاثاء في الأردن

من موقع الحادث

أخبار محلية ارتفاع عدد وفيات حادث حافلة مأدبا إلى 6

تعبيرية

خاص بالوكيل الغذاء والدواء توضح حول "أصنصات" التمر الهندي والمشروبات الرمضانية

الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) خلال لقاء سابق مع نظيره الأميركي دونالد ترامب

أسواق ومال الصين تفرض رسوما جمركية إضافية على المنتجات الأميركية

م

خاص بالوكيل وفيات وإصابات بحادث تدهور حافلة في مأدبا - صور

ت

فن ومشاهير تطورات الحالة الصحية لمحمد حماقي بعد خضوعه لجراحة عاجلة

تعبيرية

طب وصحة دراسة تكشف كيف يستجيب الجسم لفترات الصيام الطويلة

تعبيرية

أخبار محلية الافتاء تنوه: لا تنعقد صلاته من صلى التراويح بهذا الشكل



 




الأكثر مشاهدة