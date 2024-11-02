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الإعلام العبري: نتنياهو يخشى على حياته ويعقد اجتماعاته تحت الأرض

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
السبت، 02-11-2024 07:07 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخشى على حياته ومن تعرّضه لهجوم على غرار استهداف منزله الخاص في قيساريا قبل نحو أسبوعين بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله، لذلك يلجأ للاحتماء تحت الأرض من حين إلى آخر.اضافة اعلان


وأشارت أن نتنياهو يعقد اجتماعات في أماكن محصّنة تحت الأرض، على الرغم من استهزائه المتواصل، من احتماء قادة حماس وحزب الله بأنفاق وأماكن تحت الأرض.
 
gnews

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