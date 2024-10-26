الإماراتي محمد اليماحي رئيساً للبرلمان العربي

وشملت الجلسة أيضاً انتخاب نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة الأربع ونوابهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل البرلماني العربي في المرحلة المقبلة.
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