الإماراتي محمد اليماحي رئيساً للبرلمان العربي

الوكيل الإخباري- فاز النائب محمد أحمد اليماحي، مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة وعضو المجلس الوطني الاتحادي، بمنصب رئيس البرلمان العربي، وذلك خلال الجلسة الإجرائية للدورة الأولى من الفصل التشريعي الرابع.

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وشملت الجلسة أيضاً انتخاب نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة الأربع ونوابهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل البرلماني العربي في المرحلة المقبلة.