الأربعاء 2025-09-10 10:35 م
 

الإمارات تمنع الكيان من المشاركة في مؤتمر أمني بدبي
الأربعاء، 10-09-2025 09:47 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت قناة "i24 News" في نسختها العبرية، يوم الأربعاء، أن الإمارات منعت إسرائيل من المشاركة في مؤتمر أمني في دبي.اضافة اعلان


وأفادت القناة بأن الإمارات أبلغت وزارة الأمن الإسرائيلية أن الصناعات الأمنية الإسرائيلية لن يسمح لها بالمشاركة في مؤتمر أمني من المخطط عقده في دبي.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الإعلان رسميا صباح الأربعاء لكل من وزارة الأمن الإسرائيلية ومديري الشركات.

ووفق المصدر ذاته، أوضحوا في دبي أن القرار جاء لدواع أمنية لكن مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل ترى أن الخطوة هي رد مباشر على الهجوم على  قطر الذي استهدف كبار قادة حركة حماس في الدوحة.

