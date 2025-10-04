البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى مصر لبحث الإفراج عن المحتجزين

الوكيل الإخباري- افاد مسؤول في البيت الأبيض بأن صهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر وموفده إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف غادرا السبت إلى مصر لبحث الإفراج عن المحتجزين في غزة بعدما وافقت حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي.

