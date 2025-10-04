السبت 2025-10-04 07:33 م
 

البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى مصر لبحث الإفراج عن المحتجزين

البيت الأبيض
البيت الأبيض
 
السبت، 04-10-2025 07:15 م

الوكيل الإخباري-   افاد مسؤول في البيت الأبيض بأن صهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر وموفده إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف غادرا السبت إلى مصر لبحث الإفراج عن المحتجزين في غزة بعدما وافقت حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي.

اضافة اعلان


وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته لفرانس برس إن كوشنر وويتكوف يزوران مصر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عملية الإفراج.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى مصر لبحث الإفراج عن المحتجزين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لن أتهاون مع أي تأخير من حماس

فريق صحيفة "الغد" يتوج بلقب "بطولة نقابة الصحفيين"

أخبار محلية مجلس نقابة الصحفيين يعلن نتائج المنح الدراسية

"عُمان عبر العصور".. ندوة ضمن معرض عمان الدولي للكتاب

أخبار محلية "عُمان عبر العصور".. ندوة ضمن معرض عمان الدولي للكتاب

ألاونروا

فلسطين مفوض الاونروا يجدد دعوته لرفع الحظر الإسرائيلي عن الوكالة

73 شهيدا منذ فجر اليوم إثر تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة

فلسطين تورك: خطة ترمب فرصة لوقف البؤس في غزة

العيسوي يعزي عشيرتي حداد والطراونة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي حداد والطراونة



 
 





الأكثر مشاهدة