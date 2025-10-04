السبت 2025-10-04 10:37 م
 

كييف تتهم موسكو بتكثيف هجماتها على شبكة السكك الحديد الأوكرانية

عربة قطار محترقة إثر هجوم بطائرة مسيرة، 4 تشرين الأول 2025
الوكيل الإخباري-   اتهم رئيس السكك الحديد الأوكرانية، السبت، روسيا بتكثيف قصفها للشبكة، فيما أسفر هجوم بمسيرات على محطة قطار في شمال أوكرانيا عن مقتل شخص على الأقل.

وقال أوليكساندر بيرتسوفسكي رئيس شركة اوكرزالزنيتسيا خلال مؤتمر صحافي في كييف "نشهد بوضوح تكثيفا لهجمات العدو على البنية التحتية للسكك الحديد".

 
 
