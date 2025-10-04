مصر تستضيف الاثنين وفدين من حركة حماس وإسرائيل

الوكيل الإخباري- تستضيف مصر وفدين من حركة حماس وإسرائيل، الاثنين، لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقاً لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار الجهود الرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب وزارة الخارجية المصرية.

