الشرق الأوسط على موعد مع ترامب في زيارة مرتقبة

الأربعاء، 08-10-2025 10:41 م
الوكيل الإخباري-  قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب قد يقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.اضافة اعلان


وأوضح روبيو في تصريحات للصحفيين، مساء الأربعاء، أن القرار سيعود لترامب، لكنه رجّح اهتمام ترامب بالقيام بهذه الزيارة "إذا سمح له الجدول الزمني بذلك".

وأشار إلى أن المفاوضات شهدت "تقدماً جيداً اليوم"، وأن "الأمور تسير في اتجاه إيجابي"، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن "هناك عملاً لا يزال يتعين القيام به"، مضيفاً: "مررنا بمواقف مماثلة من قبل، وشعرنا بخيبة أمل".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد الأربعاء، أن مفاوضات شرم الشيخ تجري حاليا لإنهاء الحرب على غزة وتسير بشكل إيجابي، وأن مصر تبذل جهودًا لم تتوقف لإنهاء الحرب على غزة.

ووجّه الرئيس المصري، رسالة للرئيس ترامب بمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، مضيفا: أدعو الرئيس ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر في حال التوصل إليه.
 
 
