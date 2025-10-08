إسبانيا تصدم الكيان وحكومته بقرار عاجل

09:48 م

الوكيل الإخباري- صادق البرلمان الإسباني، اليوم الأربعاء، على قانون بشأن حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل بالتصويت، في إجراء يدعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بهدف "كبح الإبادة الجماعية" في غزة.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية (إي في أي)، صوّت على القانون 178 نائبًا مقابل 169 صوتًا، ويشمل المرسوم قانون تعزيز الحظر الكامل على توريد الأسلحة المفروض على إسرائيل، فضلاً عن حظر الصادرات إلى إسرائيل والواردات من إسرائيل من جميع المواد الدفاعية والسلع أو التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.

