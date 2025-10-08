الأربعاء 2025-10-08 11:03 م
 

إسبانيا تصدم الكيان وحكومته بقرار عاجل

إسبانيا تصدم الكيان وحكومته بقرار عاجل
إسبانيا تصدم الكيان وحكومته بقرار عاجل
 
الأربعاء، 08-10-2025 09:48 م
الوكيل الإخباري-  صادق البرلمان الإسباني، اليوم الأربعاء، على قانون بشأن حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل بالتصويت، في إجراء يدعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بهدف "كبح الإبادة الجماعية" في غزة.اضافة اعلان


ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية (إي في أي)، صوّت على القانون 178 نائبًا مقابل 169 صوتًا، ويشمل المرسوم قانون تعزيز الحظر الكامل على توريد الأسلحة المفروض على إسرائيل، فضلاً عن حظر الصادرات إلى إسرائيل والواردات من إسرائيل من جميع المواد الدفاعية والسلع أو التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب: ربما سأذهب إلى مصر يوم الأحد

عربي ودولي ترامب: ربما سأذهب إلى مصر يوم الأحد

بطلب من إسرائيل روبيو لن يحضر مفاوضات غزة في فرنسا

عربي ودولي بطلب من إسرائيل روبيو لن يحضر مفاوضات غزة في فرنسا

الشرق الأوسط على موعد مع ترامب في زيارة مرتقبة

عربي ودولي الشرق الأوسط على موعد مع ترامب في زيارة مرتقبة

ل

طب وصحة اكتشاف علمي جديد يمهّد لعلاج جذري لمرض السكري

ا

عربي ودولي مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في الموافقة على مشروع قانون تمويل الحكومة

ت

أخبار محلية المفرق: مطالبات في حوشا بتشغيل مضخة مياه جديدة رغم مرور شهر على تركيبها

توضيح هام بخصوص الحكم ببراءة الفنان فضل شاكر

فن ومشاهير توضيح هام بخصوص الحكم ببراءة الفنان فضل شاكر

إسبانيا تصدم الكيان وحكومته بقرار عاجل

عربي ودولي إسبانيا تصدم الكيان وحكومته بقرار عاجل



 
 





الأكثر مشاهدة