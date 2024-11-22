الاعلام العبري: إسرائيل ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام

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الوكيل الإخباري- نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أميركية أن إسرائيل ولبنان قريبان من اتفاق يمكن إتمامه في غضون أيام. اضافة اعلان





وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك تقدما كبيرا في محادثات المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان، لكن لا يزال هناك عمل مطلوب للتوصل إلى وقف إطلاق النار.



وقالت هيئة البث إن هوكشتاين مارس ضغوطا على الإسرائيليين واللبنانيين وأبلغهم أن وقت التوصل لاتفاق قد حان.