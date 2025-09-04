الخميس 2025-09-04 03:01 م
 

البرتغال: ارتفاع حصيلة قتلى ترام لشبونة إلى 17 شخصا

حادث خروج ترام كهربائي عن مساره في العاصمة لشبونة
حادث خروج ترام كهربائي عن مساره في لشبونة
 
الخميس، 04-09-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت خدمات الطوارئ البرتغالية، ارتفاع حصيلة قتلى حادث خروج ترام كهربائي عن مساره في العاصمة لشبونة إلى 17 شخصًا و23 مصابًا، بعضهم بحالة خطرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البرتغالية (لوسا).

وأعلنت البرتغال أن اليوم الخميس يوم حداد وطني، ولم تقدم السلطات أي معلومات بشأن الذين لقوا حتفهم، أو المصابين الـ 23 الذين أعلنت عنهم الشرطة.


ووقع الحادث أمس الأربعاء، عندما خرجت إحدى عربتي قطار (جلوريا) الجبلي المائل، الذي يحظى بشعبية بين السياح، عن مسارها وتحطمت.


ويُعدّ الترام، الذي يعود للقرن التاسع عشر، من أبرز المقاصد السياحية في لشبونة، وغالبًا ما يكون مكتظًا بالسائحين في هذا الوقت من العام للقيام بهذه الرحلة القصيرة صعودًا وهبوطًا على أحد تلال المدينة المنحدرة.

 
 
عربي ودولي البرتغال: ارتفاع حصيلة قتلى ترام لشبونة إلى 17 شخصا

