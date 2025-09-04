البرتغال: ارتفاع حصيلة قتلى ترام لشبونة إلى 17 شخصا

وأعلنت البرتغال أن اليوم الخميس يوم حداد وطني، ولم تقدم السلطات أي معلومات بشأن الذين لقوا حتفهم، أو المصابين الـ 23 الذين أعلنت عنهم الشرطة.
ووقع الحادث أمس الأربعاء، عندما خرجت إحدى عربتي قطار (جلوريا) الجبلي المائل، الذي يحظى بشعبية بين السياح، عن مسارها وتحطمت.
ويُعدّ الترام، الذي يعود للقرن التاسع عشر، من أبرز المقاصد السياحية في لشبونة، وغالبًا ما يكون مكتظًا بالسائحين في هذا الوقت من العام للقيام بهذه الرحلة القصيرة صعودًا وهبوطًا على أحد تلال المدينة المنحدرة.
-
