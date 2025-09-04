البرتغال: ارتفاع حصيلة قتلى ترام لشبونة إلى 17 شخصا

الوكيل الإخباري- أعلنت خدمات الطوارئ البرتغالية، ارتفاع حصيلة قتلى حادث خروج ترام كهربائي عن مساره في العاصمة لشبونة إلى 17 شخصًا و23 مصابًا، بعضهم بحالة خطرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البرتغالية (لوسا).

اضافة اعلان



وأعلنت البرتغال أن اليوم الخميس يوم حداد وطني، ولم تقدم السلطات أي معلومات بشأن الذين لقوا حتفهم، أو المصابين الـ 23 الذين أعلنت عنهم الشرطة.



ووقع الحادث أمس الأربعاء، عندما خرجت إحدى عربتي قطار (جلوريا) الجبلي المائل، الذي يحظى بشعبية بين السياح، عن مسارها وتحطمت.