البرلمان العربي يرحب باعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين

كما ثمن البرلمان في بيان، قرار إسبانيا إنشاء تحالف دولي يدعم السلطة الوطنية الفلسطينية ماليا، في ظل استمرار احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة المخصصة للسلطة، باعتباره خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز صمود مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتوفير مظلة دعم دولية لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في مواجهة الاحتلال وممارساته الإجرامية التي تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعا رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوات المهمة من خلال الإسراع بالاعتراف الشامل بدولة فلسطين، ودعوة باقي دول العالم، لا سيما الأوروبية التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد، إلى أن تحذو هذا المسار العادل والشجاع، بما يعزز الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وصولا لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، وينهي عقودا من المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
