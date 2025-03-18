البنتاغون يعلن عن مهمة أمنية على الحدود مع المكسيك

ويعد نشر المدمرة المسلحة بالصواريخ، التي كانت العام الماضي مشاركة في إسقاط هجمات سفن الحوثيين، في منطقة تغطيها عادة خفر السواحل الأمريكي، تصعيدا في جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض قيود على الهجرة عند الحدود.
ووفقا لبيان صادر عن قيادة العمليات القتالية فقد غادرت "يو إس إس غرافلي" محطة يوركتاون للأسلحة البحرية في ولاية فرجينيا يوم السبت الماضي متجهة إلى منطقة مسؤولية القيادة الشمالية للبحرية الأمريكية (USNORTHCOM).
وتشمل هذه المنطقة الولايات المتحدة القارية وألاسكا وكندا والمكسيك والمياه المحيطة حتى مسافة 500 ميل بحري تقريبا.
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