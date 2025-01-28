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البيت الأبيض يستعد لاستقبال نتنياهو في أول لقاء مع ترامب بعد التنصيب

نتنياهو لم يتلق دعوة رسمية حتى الآن
نتنياهو لم يتلق دعوة رسمية حتى الآن
الثلاثاء، 28-01-2025 11:49 ص
الوكيل الإخباري-  صرح مسؤولان أميركيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتطلع إلى لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل. وإذا تمت الزيارة، سيكون نتنياهو أول زعيم أجنبي يجتمع بترامب في البيت الأبيض منذ تنصيبه.اضافة اعلان


وأكد المسؤولان، دون الكشف عن هويتهما، أن مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، سيزور إسرائيل هذا الأسبوع لترتيب الاجتماع وإجراء محادثات مع نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين.

بدوره، ألمح ترامب إلى إمكانية اللقاء خلال تصريحاته على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قائلا: "سأتحدث مع بيبي نتنياهو قريبا"، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية عن موعد الاجتماع.

ورغم التقارير الأولية من موقع "أكسيوس"، أوضح المتحدث باسم نتنياهو، عومر دوستري، أن رئيس الوزراء لم يتلق دعوة رسمية حتى الآن. ومع ذلك، أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الزيارة قد تتم في فبراير/شباط المقبل، دون تحديد موعد نهائي.

وفي سياق متصل، أعلن ويتكوف خلال حفل افتتاح كنيس يهودي في نيويورك أنه سيتوجه إلى إسرائيل الأربعاء للتركيز على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. وأكد أن التطبيق السليم للاتفاق ضروري لتجنب أي تصعيد جديد.

ويتضمن جدول أعمال ويتكوف ضمان الإفراج عن الرهائن الأميركيين المحتجزين لدى حماس، وتعزيز وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان.

الجزيرة
 
gnews

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