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الجامعة العربية تؤكد أهمية توفير الظروف الضرورية لتنفيذ الخطة العربية

الجامعة العربية تؤكد أهمية توفير الظروف الضرورية لتنفيذ الخطة العربية
الجامعة العربية
 
الإثنين، 10-03-2025 09:46 م

الوكيل الإخباري-   أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية توفير الظروف الضرورية لضمان تنفيذ الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة التي اعتُمدت في القمة العربية الطارئة بالقاهرة بالشكل المطلوب في أقرب الآجال.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للأمين العام لجامعة الدول العربية مع الممثلة العليا للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس.


وشدد أبو الغيط، على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وتثبيته وتنفيذ مراحله وضمان سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.


وأكدت كالاس، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب الفلسطيني، مشددة على أن حل الدولتين هو الحل الأمثل للصراع، كما شددت على موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

 
 
gnews

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