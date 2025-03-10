الجامعة العربية تؤكد أهمية توفير الظروف الضرورية لتنفيذ الخطة العربية

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للأمين العام لجامعة الدول العربية مع الممثلة العليا للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
وشدد أبو الغيط، على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وتثبيته وتنفيذ مراحله وضمان سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
وأكدت كالاس، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب الفلسطيني، مشددة على أن حل الدولتين هو الحل الأمثل للصراع، كما شددت على موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
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